Saturday night Biblio: tre serate con i giochi da tavolo in biblioteca

Stanco del solito tram tram della movida varesina? In ludo veritas invita adulti e ragazzi i biblioteca per Saturday night Biblio, ovvero tre serate dedicate ai giochi da tavolo nelle sale della Biblioteca civica di Varese dalle ore 20.30.

9 ottobre

Giappone in gioco

In questo primo appuntamento con l’associazione In ludo veritas i partecipanti sperimenteranno come si scopre una nazione anche giocando. Si svelerà l’isola di Honshu e si coltiverà del bambù con Takenoko. Qualcuno potrà costruire le prestigiose ferrovie giapponesi con Ticket to ride e tanti altri fantastici giochi da tavolo creeranno l’atmosfera di questa meravigliosa nazione.

16 ottobre

Parole in gioco

Dai grandi classici quali Taboo e Scarabeo alle loro evoluzioni moderne come Nome in codice e Paperback, un breve ma intenso viaggio nel mondo dei giochi intelligenti alla scoperta della parola giusta!

23 ottobre

Libri in gioco

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, finito di leggere un libro ha pensato “sarebbe bello se ne facessero un film o una serie tv”. E se invece ne fosse tratto un gioco da tavolo?

Un personaggio famoso, un evento storico, un mondo fantastico…tramite un gioco di società tutti possiamo far parte dello scenario di un racconto e viverne in prima persona le vicende. Ecco l’occasione per provare insieme alcuni boardgames ispirati a libri famosi.

In ludo veritas

L’associazione di promozione sociale In ludo veritas è nata il 24 ottobre 2014 dall’idea di 6 amici che condividevano lo stesso hobby: quello per i giochi da tavolo. Ora i tesserati sono 50 e l’obiettivo è diffondere l’idea del gioco intelligente per ragazzi e adulti e di proporre una serata alternativa a chiunque voglia provare qualcosa di nuovo.

Per partecipare è richiesto il Green Pass ai maggiori di 12 anni.