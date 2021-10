Il tedesco a portata di app: al Keynes nasce “Deutsch mit Keynes”

All’Istituto Tecnico di Istruzione Superiore J.M. Keynes di Gazzada Schianno il tedesco è a portata di app. Deutsch mit Keynes è l’applicazione per avvicinare gli studenti alla lingua teutonica in un momento in cui il “Paese del popolo” traina l’economia europea e la conoscenza del tedesco si rivela una competenza strategica per chi voglia proiettarsi nel mondo del lavoro guardando a prospettive più ampie.

Il progetto APPlichiamoci al Tedesco nasce dall’idea di promuovere la lingua tedesca L2 in contesti del tutto nuovi e innovativi, sia in ambiente scolastico che informatico. Dal livello A1 al livello B2, infatti, la proposta si pone come obiettivo lo sviluppo di un’app che possa aiutare l’apprendimento della lingua tedesca come lingua straniera.

Gli studenti dello scorso anno accademico coinvolti nel progetto frequentavano le classi terze dell’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing e le quarte e quinte con indirizzo Informatico. Tutti gli alunni hanno lavorato in sinergia, apprendendo nella condivisione e nello scambio di informazioni e competenze.

E il Keynes quest’anno rilancia, aggiornando e ammodernando i contenuti dell’app, con un numero superiore di esercizi e di prove e aggiungendo il livello A2. L’applicazione, infatti, conta diverse sezioni, ognuna delle quali è suddivisa in unità di apprendimento attraverso l’utilizzo di esercizi di completamento e abbinamento, con lo scopo di potenziare le quattro abilità: leggere-lesen, scrivere-schreiben, parlare-sprechen e ascoltare-hören.

L’app si completa con il portale web, per la gestione degli esercizi. Dedicato agli amministratori, permette di mantenere aggiornati i contenuti e i quesiti, rendendo il progetto sempre attuale e spendibile sul mercato.

Lo sviluppo dell’app e del portale web è accompagnato da approfondimenti tematici e tecnici di diversi linguaggi di programmazione.

Entusiasti i ragazzi, che hanno colto nel progetto non soltanto l’opportunità formativa, ma anche l’aspetto ludico e l’occasione d’incontro, sentendosi sostenuti, incoraggiati e stimolati nel loro percorso di apprendimento.