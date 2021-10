Torna Valbossa Rosa, 18 comuni in campo per la prevenzione del tumore al seno

Valbossa In Rosa torna e sarà molto più “nazional popolare”. A presentare così la manifestazione, nata da un’idea di un gruppo di persone di Azzate con lo scopo di polarizzare l’attenzione sulla prevenzione del tumore al seno, sono proprio gli organizzatori dell’iniziativa che si sono costituiti in un’associazione: “In Valbossa”.(nella foto d’archivio gli organizzatori durante la presentazione della scorsa edizione)

I programmi delle passate edizioni, proponevano incontri con medici ed esperti del settore, alternati a feste di piazza e alle visite senologiche gratuite negli ambulatori dei paesi che aderivano all’iniziativa. La formula di quest’anno sarà diversa: «Le esperienze precedenti ci hanno aiutato a capire e ci hanno aperto gli occhi: abbiamo compreso come le associazioni del volontariato oncologico abbiano già molteplici impegni ai quali far fronte – spiegano gli organizzatori di IN Valbossa aps guidati dalla presidente Adalisa Corbetta e dal vicepresidente Marco Leoni – . Così per la terza edizione di “Valbossa IN Rosa”, abbiamo deciso di rinunciare alla loro preziosa collaborazione, scegliendo di sensibilizzare il territorio sulla prevenzione del tumore al seno prevalentemente attraverso eventi estremamente popolari. Nei primi due anni il ricavato della manifestazione è stato donato appunto a tre diverse associazioni: 8.700 euro tra Caos e Andos nel 2019, poi 4.000 alla Lilt nel 2020 nonostante gli eventi saltati a causa del lockdown. Questa volta sarà nostra premura indirizzare i fondi raccolti all’opera di prevenzione e al sostegno diretto delle donne afflitte da questa grave patologia».

Il programma di Valbossa IN Rosa 2021

Patrocinio della Provincia di Varese vedrà il coinvolgimento di ben 18 Comuni: Azzate, Biandronno, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Caronno Varesino, Casale Litta, Castronno, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Morazzone, Mornago, Sumirago e Vergiate

Sabato 9 ottobre – ore 10: Presentazione Valbossa IN Rosa in piazza Ghiringhelli (Belvedere) seguita da aperitivo al Centro Anziani di Azzate;

Domenica 10 ottobre – ore 9.30: Camminata Rosa, percorso di 5 km (partenza dal Parco comunale), a Sumirago;

Giovedì 14 ottobre – ore 20.45: “Affrontare il dolore della malattia: EMDR e salute”, incontro con la psicologa Stefania Sacchezin, Palazzina della Cultura, via Verdi, Daverio;

Sabato 16 ottobre – ore 10: Qi Gong Salutistico, movimenti leggeri e fluidi per il benessere psicofisico, lezione gratuita, Porticciolo di Bodio (in caso di pioggia Biblioteca di Lomnago);

Domenica 24 ottobre – “Domenica IN Rosa” (area feste di Buguggiate, accanto al Tigros del Lago, in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata di una settimana) – ore 9.30: Camminata al Lago IN Rosa (tre percorsi da 2,5, 8 e 12 km, partenze da area feste Buguggiate e Trampolino di Biandronno, arrivi all’area feste di Buguggiate), passeggiata sulle rive del lago e disputa amichevole tra 18 Comuni che si contenderanno la Coppa Francesca da assegnare al paese più solidale, iscrizioni nei punti partenza (10 euro con maglietta, 5 euro con braccialetto, 5 euro con palloncino); ore 11.30: aperitivo Rosa; ore 12: premiazione; ore 12.30 pranzo Rosa (prenotazioni al numero 348/7122647); ore 14.30: Castagnata e Vin Brulé.

Sabato 30 ottobre e Domenica 31 ottobre – “Tutti IN Piazza” (piazza Ghiringhelli / Belvedere di Azzate) – sabato dalle ore 14: castagnata; domenica dalle ore 10 alle ore 18: castagnata, pizza fritta, street food, zucchero filato e giochi.

Sabato 30 ottobre – ore 15: inaugurazione mostra d’arte di Mario da Corgeno (atelier di via Broli, 3, a Corgeno di Vergiate). Apertura mostra: domenica 31 ottobre, lunedì 1 novembre e sabato 6 novembre dalle ore 9.30 alle ore 17; domenica 7 novembre dalle ore 9.30 alle ore 16 (seguita dalla cerimonia di chiusura). Bus navetta gratuito su prenotazione da Azzate a Corgeno (per info e prenotazioni tel. 330/990360).

Le visite senologiche gratuite, che nella prima edizione erano state 130, nell’ultima oltre 250, quest’anno non si svolgeranno durante “Valbossa In Rosa” ma tutti gli eventi organizzati avranno lo scopo preciso di raccogliere fondi da destinare proprio a questo scopo.

In campo, al fianco di “In Valbossa” ci sarà un gruppo di associazioni in rappresentanza di buona parte del territorio della Valbossa: l’Associazione Commercianti Azzate, l’Associazione Nazionale Alpini gruppo di Azzate, l’Sos della Valbossa, l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Gazzada Schianno /Azzate, L’Alveare ODV di Buguggiate, Stella Deneb Francesca Caloiero ODV, la Pro loco Azzate, la Pro loco Buguggiate e la Pro loco Biandronno, “Vengo anch’io” di Bodio Lomnag e Ungiringiro.

Tutto è pronto e la Valbossa, per un mese, si colorerà ancora di rosa.

La pagina facebook di Valbossa In Rosa