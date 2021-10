Affrontare il dolore della malattia, un incontro a Daverio

“Affrontare il dolore della malattia”. L’aspetto psicologico, la sofferenza che comporta scoprirsi malati, ed essere catapultati in un mondo totalmente nuovo, scandito da visite, interventi, cure pesanti, è spesso trascurato. Si pensa a curare il corpo, e dopo, forse, la mente. Ma noi siamo un tutt’uno e riconoscere e far crescere la nostra forza può aiutarci ad affrontare meglio la malattia.

È questa la ragione per cui uno degli eventi di Valbossa In Rosa, la manifestazione organizzata da IN Valbossa dedicata al mese della prevenzione del tumore al seno, è dedicato proprio a questo aspetto: questa sera, giovedì 14 ottobre, alle 20.45 nella Palazzina della cultura a Daverio la dottoressa Stefania Sacchezin, esperta in psicotraumatologia, affronterà il tema attraverso l’EMDR, un metodo psicoterapico strutturato che facilita il trattamento di diverse psicopatologie e problemi legati sia ad eventi traumatici, che a esperienze più comuni ma emotivamente stressanti.

La serata è aperta a tutti e non occorre prenotare. Necessario il green pass