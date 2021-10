A Treviso senza pivot e senza coach ma la Openjobmetis ha il dovere di provarci

In quella che è stata la settimana più nera della storia recente della Pallacanestro Varese, è tornato a colpire anche il Covid che ha “troncato” la rosa della formazione biancorossa privandola dell’allenatore Adriano Vertemati e di due giocatori, Wilson ed Egbunu.

Una disdetta, alla vigilia di una partita già complicata di suo (domenica 31, ore 20,45) ma nella quale era richiesta alla squadra una botta d’orgoglio dopo la tremenda batosta casalinga contro Reggio Emila. La Openjobmetis, per questo, avrà comunque il dovere di provare a fare risultato per dare un segnale di vita, di voglia, di vivacità e per convincere la dirigenza a proseguire su questa strada tecnica: Vertemati e i giocatori hanno incassato il “voto di fiducia” da Luis Scola e dai più stretti collaboratori ma dovranno guadagnarsi sul campo il credito assegnato loro dal board biancorosso.

Il problema maggiore per il tandem Cavazzana-Seravalli (i due assistenti di Vertemati che guideranno la squadra al PalaVerde) sarà quello di sistemare la OJM sotto canestro. Varese in due giorni ha perso entrambi i pivot, Egbunu positivo e Caruso con un dito rotto, e così a presidiare l’area resta solo Sorokas (foto in alto): il lituano è un’ala alta ma in questa stagione ha spesso giocato da “5”, preferito al giovane Caruso nel ruolo di vice del nigeriano. Probabilmente Ferrero o Gentile si prenderanno anche qualche minuto da secondo lungo, con il giovane Virginio che potrebbe anche trovare un pizzico di spazio. Di fronte un totem come Sims, che rischia di avere campo libero: chissà che non possa tornare buona quella difesa a zona tanto osteggiata da Vertemati («mi fa schifo» disse in una delle prime conferenze stampa) ma talvolta utile nel corso del match.

Meno impattante l’assenza di Wilson: l’americano finora non ha inciso (appena 2,6 punti a partita) e nei ruoli esterni Varese può ruotare diversi giocatori tra De Nicolao, Amato, Kell e Beane: possibile una partenza con i due USA in quintetto ma con l’ex “polacco” utilizzabile anche in posizione di guardia.

Dimsa con Tyler Larson in biancorosso

Sull’altro lato del campo la Nutribullet è senza dubbio una delle squadre più promettenti della stagione sotto la guida di Max Menetti, il quale sta dando seguito all’ottima stagione scorsa. Persi Logan e Mekowulu, i biancoazzurri veneti hanno tenuto il rapido Russell e ha aggiunto due ottimi prospetti italiani come Casarin e Bortolani in prestito da Venezia e Milano. Con Sims sotto canestro ci sono Aaron Jones e Akele ma la presenza più curiosa è il lituano Tomas Dimsa: impalpabile riserva a Varese nella primavera 2018, leader d’attacco preciso e implacabile nella versione vista a Treviso. Lo scorso anno al PalaVerde l’Openjobmetis di Bulleri centrò una vittoria ai limiti del clamoroso, che diede una spinta decisiva verso la salvezza: pensare oggi al bis sembra una utopia, ma – lo abbiamo detto – provarci è d’obbligo.

DIRETTAVN

