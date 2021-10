Un altro pari che non soddisfa per il Varese: 1-1 contro l’Asti e il pubblico questa volta contesta

Termina con un altro pareggio, ancora per 1-1 al “Franco Ossola” la sfida tra Varese e Asti, che allunga a sei la striscia di gare senza vittorie dei biancorossi e che ancora una volta si portano a casa un punto che non può soddisfare. L’ennesimo regalo in difesa concede all’Asti il rigore per il vantaggio al 10′ del primo tempo. I piemontesi giocano con il tempo, irretiscono i varesini che trovano il pari prima dell’intervallo con Mamah. Nella ripresa sembra che la squadra di mister Ezio Rossi possa fare qualcosa di più, prende fiducia e colpisce una traversa con Cantatore, ma con il passare dei minuti perde mordente e nel finale non riesce più a farsi vedere in area dell’Asti, che al contrario si gioca bene le sue carte – e il suo tempo – portandosi a casa un punto.

Questa volta però, a fine partita, il “Franco Ossola” non resta in silenzio e a gran voce chiede dei miglioramenti. C’è chi se la prende con il mister e le scelte sui cambi che non sono state condivise, chi con i calciatori, chiamati a dare qualcosa in più in campo. Ora ci sarà una settimana senza gare per il Varese, utile a ricaricare le batterie fisiche e mentali, ma settimana prossima – ancora a Masnago contro il Ligorna – la vittoria deve essere l’unico obiettivo.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo la sconfitta di mercoledì a Imperia che ha fatto salire a cinque il numero di gare senza vittorie del Varese, che spera di interrompere questo digiuno al “Franco Ossola” contro l’Asti. Mister Ezio Rossi, che deve fare a meno ancora di Cappai, Gazo e Marcaletti oltre allo squalificato Monticone, mette in campo un 3-5-2 e in porta ritrova Trombini, che torna dopo l’infortunio subito alla prima giornata a Lavagna. Premoli, Mapelli e Parpinel sono i tre difensori, Foschiani si occupa della fascia destra mentre Tosi è a sinistra. In mediana ci sono Cantatore, Disabato da regista e D’Orazio. Gli attaccanti sono Mamah e Di Renzo. L’Asti di mister Davide Montanarelli si presenta a Masnago con un 4-2-3-1 che in attacco punta sull’esperienza della punta centrale Virdis e di Piana, rispettivamente 36 e 33 anni. Nota di “colore”: per la prima volta in stagione il Varese gioca con la maglia bianca.

PRIMO TEMPO

Dopo i primi minuti di studio al 10′ il Varese è già sotto e ancora una volta è una leggerezza difensiva a costare caro: D’Orazio si fa anticipare in area da Vergnano e lo calcia da dietro. Dal dischetto Virdis spiazza Trombini e sigla l’1-0. Disabato e compagni provano a riorganizzarsi e vanno all’attacco, senza però trovare soluzioni. Al 20′ è il Varese a chiedere il penalty per un tocco di braccio della difesa astigiana ma l’arbitro non vede irregolarità e lascia correre. Rimane però una delle poche azioni ficcanti dei varesini, che non ricavano spazi nella difesa dell’Asti che invece gioca a rallentare i ritmi della sfida e a far scorrere i secondi. Prima dell’intervallo il Varese però riesce a raggiungere il pareggio: da un’azione che si sviluppa sulla fascia destra D’Orazio serve in area Mamah che mette in rete con un destro potente l’1-1.

RIPRESA

Prova a ripartire di slancio il Varese che nei primi minuti si fa vedere in area dell’Asti con Di Renzo; l’attaccante però prima calcia centralmente di destro e poi di testa manda alto. Un’altra buona occasione capita al 12′ quando il portiere ospite sbaglia il rinvio servendo Cantatore che però da buona posizione calcia fuori. Il Varese continua a spingere e al 24′ su azione d’angolo va vicino al gol ma sul colpo di testa di Cantatore la parata di Brustolin devia la palla sulla traversa salvando il risultato. Sembra che l’inerzia sia ormai della gara sia dalla parte del Varese ma l’Asti non si fa schiacciare, fa ancora passare i secondi spezzando il ritmo agli avversari e tiene lontano i pericoli. I cambi di Rossi, Pastore e Minaj per Cantatore e Mamah – i due migliori fino a questo momento della gara -, non cambiano la gara, che si trascina senza sussulti. Nel recupero manca l’assalto all’arma bianca del Varese che non riesce a organizzare attacchi interessanti, nonostante l’ingresso di Egabua, e alla fine la gara termina 1-1. Un altro pareggio che non soddisfa e che questa volta il pubblico del “Franco Ossola” non accetta in silenzio.

TABELLINO

Varese – Asti 1-1 (1-1)

Marcatori: 10’ pt rig. Virdis (A), 44’ pt Mamah (V)

Varese (3-5-2): Trombini; Premoli, Mapelli, Parpinel; Foschiani (46’ st Battistella), Cantatore (32’ st Pastore), Disabato D’Orazio, Tosi; Mamah (38’ st Minaj), Di Renzo (46’ st Ebagua). A disposizione: Priori, A. Baggio, Aiolfi, Piraccini, L. Baggio. All.: Rossi.

Asti (4-2-3-1): Brustolin; Pezziardi, Legal, Ciletta, Rosset; Taddei, Vergnano (25’ st Picone); Piana (18’ st Acosta), Toma (13’ st Deiana), Trevisiol (35’ st Masello); Virdis. A disposizione: Zeggio, Paldo, Landranco, Binello, Venneri. All.: Montanarelli.

Arbitro: sig. Esposito di Ercolano (Boato e Beggiato)

Calci d’angolo: 6-3; Ammoniti: Tosi, Pastore per il Varese; Virdis, Brustolin per l’Asti. Recupero: 1’ + 5’.

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni.