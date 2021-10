Vanoli – Openjobmetis in diretta da Cremona

Per la 25a volta Vanoli Cremona e Openjobmetis Varese si affrontano in una partita ufficiale: squadre in campo dalle 19,30 al PalaRadi con in palio due punti importanti tra squadre che cercano la seconda vittoria stagionale. Seguite con noi la partita e dite la vostra scrivendo nello spazio commenti oppure usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live offerto da Winelivery, il consiglio è quello di CLICCARE QUI.