Vedano Olona è Covid free ma piange un altro morto per il virus

Nessun positivo al Covid a Vedano Olona. La notizia arriva dai dati pubblicati ogni giorno sul sito del Comune ma, come spiega il sindaco Cristiano Citterio: «E’ troppo presto per cantare vittoria. Intanto perché per la nostra comunità è un momento triste, perché proprio in questi giorni abbiamo registrato un altro decesso a causa del Covid. E poi perché sicuramente non possiamo dire di essere fuori dall’emergenza e bisogna prestare ancora molta attenzione, cercando di rispettare tutte le misure di prevenzione».

Tra i dati forniti quotidianamente dal Comune emerge l’alta adesione dei vedanesi alla campagna vaccinale: oltre il 94% della popolazione target (i residenti sopra i 12 anni) ha fatto almeno la prima dose di vaccino. Sono dunque 5.940 le persone che hanno fatto la prima dose, e 5.150 quelle che hanno completato il ciclo vaccinale.

L’invito del sindaco è ancora una volta quello di aderire alla campagna vaccinale, per dare un’ulteriore spinta al contenimento del contagio e dei suoi effetti. Effetti che anche a Vedano si sono fatti sentire in modo pesante: dall’inizio della pandemia in paese sono state contagiate 928 persone e si sono contati 25 decessi, a cui vanno aggiunti i dati nelle due case di riposo, dove si sono registrati 92 contagi e 27 morti.