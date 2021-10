Veronica Del Vecchio vince il Premio Chiara Giovani 2021

Veronica Del Vecchio, classe 1996, è la vincitrice del Premio Chiara Giovani 2021 con il racconto “Il Bagonghi”.

Il racconto è stato ispirato un circense di Galliate veramente esistito, un personaggio frutto di una ricerca effettuata da Veronica che, oltre a scrivere racconti e romanzi, è artista di strada ed attrice: «Sono una bagonghi anche io, proprio come il mio personaggio».

A Luca Passi è andato invece il premio Insubria. Varesino, classe 1997, Passi ha vinto con Pagina di diario di un inverno inglese 2021, il racconto di un giovane studente universitario italiano a Cambridge. Passi ha ringraziato i giudici e la direzione: «Ho partecipato varie volte al premio, fallendo miseramente o altre volte andando più avanti. È l’ultimo anno in cui potevo partecipare e sono molto felice, è un progetto meraviglioso e ringrazio tutte le personeche lo portano avanti».

Il podio del Premio Chiara giovani 2021

Non solo una vincitrice, però, altri partecipanti si sono classificati al secondo, terzo e quarto posto. Riccardo Bifulco si è classificato secondo con il racconto Il dente di Leone.

A Fabrizio Matetich, autore di Senza scarpe, e Luca Passi (Pagina di diario di un inverno inglese 2021) il terzo posto.

Medaglia di legno a Matteo Aquila con L’arte alla fine del mondo, Bianca Frasoldati con Not just right is alright, Valentina Ganassin con Aria, Eugenio Grassi con La finestra di fronte e, infine, Annica Pellizzari con Le fiamme della libertà.

I nomi dei 31 giovani selezionati per la finale: Matteo Aquila, Simone Beretta, Riccardo Bifulco, Leonardo Boffini, Vera Carucci, Veronica Del Vecchio, Matilde Fazzari, Marco Ferrero, Emanuele Firinu, Bianca Frasoldati, Camilla Gamberini, Valentina Ganassin, Eugenio Grassi, Anita Guiotto, Marica Iannuzzi, Valeria Lattanzio, Giulia Massi, Fabrizio Matetich, Emma Mattiussi, Federico Morando, Chiara Oddone, Luigi Remo Parente, Luca Passi , Annica Pellizzari, Martina Piazza, Giovanna Piccinelli, Matteo Porru, Laura Riva, Emanuele Rizzi, Roberto Rossetti e Sofia Stroppini.

I racconti dei giovani partecipanti, tutti incentrati sul tema della libertà, saranno pubblicati a cura del Premio Chiara in un libro presto disponibile nelle librerie del Varesotto, del Canton Ticino e ai prossimi eventi del Premio Chiara.