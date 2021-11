Al via la diciottesima edizione di Natale a Casbeno

La comunità pastorale Sant’Antonio Abate della Parrocchia di San Vittore Martire, portano a Varese la diciottesima edizione di Natale a Casbeno: presso la Chiesa sabato 4 alle 21 il Duo Ambra terrà un concerto di flauto e chitarra; domenica 5 dicembre, invece, dalle 9 alle 19 le strade del quartiere si riempiranno di luci, profumi e colori natalizi.

Lungo via Montebello e via Conciliazione avrà luogo il Mercatino degli Hobbisti, mentre in oratorio, presso l’asilo e sul piazzale della chiesa saranno posti numerosi punti di gastronomia e golosità. Domenica pomeriggio alle 16 sempre presso la Chiesa di Casbeno il Sunflower Trio animerà il quartiere con un concerto per tastiera violino e violoncello.