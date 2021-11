Debutta nel weekend la app sconto carburante

Riparte domani, sabato 27 novembre, lo sconto benzina nei comuni di frontiera. Uno sconto che non sarà più supportato da una carta ma da un app, e che varrà solo per i comuni in fascia “A” (qui i comuni interessati).

Non sarà quindi più necessario mostrare la tessera sanitaria ed inserire il PIN. Regione Lombardia ha fatto sviluppare un’applicazione per accedere al servizio: per procedere al pagamento con lo sconto, sarà necessario mostrare al gestore dell’impianto il codice rifornimento generato dall’App scaricata sullo smartphone.

Un metodo che ha creato polemiche, ma ora sembra perfettamente funzionante, e pronta per partire: Faib Confesercenti, al tavolo della Regione per la partenza della nuova iniziativa, è fiduciosa.

«Siamo soddisfatti del risultato ottenuto ai tavoli di confronto – ha infatti commentato il Presidente Faib Massimo Sassi – Nei prossimi giorni, dopo l’avvio dell’app avremo un incontro con Regione Lombardia Per un’analisi dell’avvio dello sconto carburante, e siamo certi che eventuali criticità verranno risolte nell’immediato».

Per utilizzare l’app è necessario avere Spid e Cie: per ulteriori informazioni si può consultare la pagina dedicata di regione Lombardia.