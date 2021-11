Galparoli: “Ringrazio la Digos per l’efficenza, il canale Telegram che protesta contro di me conta 20mila persone”

«Volevo fare i complimenti alla Digos, che ha trovato i responsabili in un tempo velocissimo, e anche alla Questura di Varese in generale, perché sono stati molto attenti anche nei miei confronti» commenta così Piero Galparoli la notizia della denuncia di due attivisti no vax per le scritte ingiuriose nei suoi confronti.

I due denunciati di oggi avevano scritto, tra l’altro, “Galparoli Nazista e Criminale” sull’asfalto in via Sacco davanti al portone del comune di Varese, oltre a volantini sparsi qua e là: il responsabile enti locali di Forza Italia incassò in quell’occasione anche la solidarietà del sindaco Davide Galimberti.

«Quello dei gruppi no vax in Telegram denuncia è un problema reale che sta emergendo a livello regionale e nazionale: io sono entrato nel canale telegram che organizzava le proteste contro di me, c’erano iscritte 20mila persone, evidentemente è un’esigenza sentita da tanti». Un'”esigenza” che sta cominciando ad andare oltre la protesta, come è successo ai danni dell’ex consigliere comunale.