Una giornata del miele in corso Matteotti a Varese

Dalle 8 alle 18 di domenica 28 novembre, corso Matteotti ospiterà la “Giornata del Miele”.

Organizzata dal “Consorzio Qualità Miele Varesino” insieme all’Associazione Produttori Apistici e col sostegno di Camera di Commercio, la manifestazione offrirà la possibilità di apprezzare le eccellenze varesine di questo alimento.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Varese, le bancarelle saranno non solo lungo corso Matteotti ma anche in piazza del Podestà, in esse sarà possibile acquistare il miele e i suoi derivati direttamente dai produttori.

Il miele contraddistinto dal sigillo ” Miele Italiano – Consorzio Qualità Miele Varesino” ha caratteristiche superiori a quelle previste dalle norme: genuinità, freschezza, percentuale di umidità a valori minimi per evitare la degradazione del prodotto, cristallizzazione fine ed uniforme, confezioni di solo vetro, rispondenza all’analisi organolettica.

Durante la giornata sono previsti anche laboratori didattici per grandi e piccoli.