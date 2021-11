Ice Emotion, Susanna Di Bari terza nella “Fiemme On Ice”

Medaglia di bronzo per Susanna Di Bari nella gara internazionale di pattinaggio artistico su ghiaccio “Fiemme On Ice” che si è disputata ieri – domenica 28 novembre – a Cavalese in provincia di Trento. L’unica atleta iscritta per la Ice Emotion di Oggiona con Santo Stefano, che ha partecipato nella categoria Advance Novice – ha fatto segnare il proprio primato stagionale ottenendo così la terza posizione.

Di Bari ha gareggiato sulla colonna sonora di “The Greatest Showman” conquistando 59,61 punti totali, appena due decimi di punto al di sotto della medaglia d’argento. Per Susanna anche la soddisfazione del primo punteggio tecnico della propria categoria.

Sempre in Trentino, ma la scorsa settimana, altre due atlete della squadra agonistica di Ice Emotion hanno ottenuto il proprio primato personale: si tratta di Carlotta Broggini e Francesca Rolla, rispettivamente 7a e 9a nei rispettivi gironi della Trento Cup in categoria junior. Broggini in particolare ha presentato un programma con quattro salti tripli tra cui un triplo lutz in combinazione e un triplo flip, per un punteggio totale di 127,88.

Il prossimo appuntamento per la squadra di Oggiona con Santo Stefano sarà la prima prova di qualificazione del Campionato Nazionale Libertas, che si svolgerà proprio a Oggiona, e vedrà impegnati ben 80 atleti della squadra di casa.