Incertezze di preside e genitori sul rientro in classe degli alunni della primaria Baracca

Servono chiarimenti sul rientro a scuola degli alunni della scuola primaria Baracca di Capolago, dove sono state sospese le lezioni a partire dallo scorso 10 novembre per una pluralità di casi positivi al Covid19. In Didattica a distanza quindi, da una settimana, tutti gli 80 studenti della scuola che attendono di sapere come e quando avverrà il rientro in classe. Lo chiedono i genitori e anche la preside, che ha posto delle domande ad Ats e attende risposte.

«Ad oggi nessuna comunicazione da parte di nessuna istituzione né per spiegare in modo esaustivo il perché di questa scelta e neppure una comunicazione indicante con certezza la data di riapertura della scuola – ha scritto a VareseNews in una lettera firmata il papà di una bimba che frequenta la scuola di Capolago – Trovo al quanto scorretto questo tipo di atteggiamento da parte delle istituzione preposte , molte famiglie dalla sera alla mattina hanno dovuto rivoluzionare completamente i loro impegni e attività e non sapere nulla di cosa avverrà nei prossimi giorni provoca semplicemente ulteriore disagio e perdita di fiducia verso chi amministra queste situazioni».

Dal canto suo la preside dell’Istituto Comprensivo Varese5, Maria Rosa Rossi, proprio in una circolare pubblicata nella mattinata di oggi, martedì 16 novembre (a questo link) sul sito della scuola ha precisato che le lezioni in presenza riprenderanno martedì 23 novembre, per tutti gli alunni della Baracca. Sia per le classi in quarantena (3^, 4^ e 5^) sia per la classe 2^ i cui alunni sono in Didattica a distanza, ma non vincolati a rimanere a casa per quarantena (come precisato nella circolare che annunciava la sospensione delle lezioni in presenza a questo link).

Ma a quali condizioni saranno riammessi in classe i bambini? Saranno tutti riammessi in classe o dovranno presentare tampone con esito positivo? «Ad oggi non lo so – risponde la preside Rossi – ho chiesto chiarimenti in merito ad Ats, ma non ho ancora ricevuto risposta».

La sospensione delle lezioni infatti è avvenuta in un momento di passaggio tra le vecchie procedure per il contenimento della pandemia in ambito scolastico e quelle comunicate dal Miur alle scuole lo scorso 3 novembre con lo scopo di limitare al minimo indispensabile il ricorso alla Dad. Regole recepite da Regione Lombardia la settimana successiva e diramate da Ats Insubria venerdì 12 novembre, dopo che lezioni alla scuola Baracca erano già state sospese.

Le nuove regole da un lato limitano il ricorso alla quarantena per tutta la classe solo alla comparsa di più casi positivi (almeno 3 contemporaneamente alla primaria) in uno stesso gruppo classe, ma dall’altro lato, prescrivono sempre la presenza di un test covid negativo sia per la fine della quarantena che per la fine del periodo di “sorveglianza attiva”

Tra i dubbi delle famiglie quindi, anche la possibilità di effettuare il tampone al decimo giorno e, se risultati negativo, la possibilità di interrompere la quarantena prima del 23 novembre, e magari potere anche tornare a scuola con l’inizio della prossima settimana.