La Caronnese sfida la corazzata Novara

Alla Caronnese, in questa stagione, manca ancora l’acuto casalingo: al “Comunale” di Caronno Pertusella i rossoblu non sono ancora riusciti a vincere in queste prime 11 giornate del Girone A di Serie D. Perché non provare a sbloccarsi proprio contro la super favorita del campionato?

Domenica 21 novembre (ore 14.30) a far visita alla Caronnese arriverà il Novara, la squadra che più di tutte punta alla vittoria finale e che spera di prendersi al più presto la vetta delle graduatoria, ora occupata dal Chieri, l’ultimo avversario di Corno e compagni.

Di sicuro in casa rossoblu non mancheranno le motivazioni per fare bene, provare a fare lo sgambetto al Novara e riuscire così a far felice, per la prima volta in stagione, i pubblico di Caronno Pertusella.

In casa Novara l’uomo del momento è senza dubbi l’attaccante Dardan Vuthaj, che arriva da una tripletta rifilata al Casale e guida la classifica cannonieri di tutta la Serie D con 13 gol. Per la Caronnese sarà importante riuscire a togliere i rifornimenti all’attaccante per provare a conquistare un risultato positivo