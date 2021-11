Il Lecco travolge un Rugby Varese senza spunti

Una brutta prova del Rugby Varese spiana la strada al Rugby Lecco, che nella quarta giornata di Serie B abbatte i biancorossi con un pesante 56-0. Lecco si è dimostrata una squadra superiore rispetto al Varese, che però ha messo in campo la sua peggior prestazione stagionale.

Dal lato biancorosso è da recriminare il fatto che la squadra sembra non essere mai entrata in campo con la testa e l’attitudine giuste. Se un avversario è più forte può capitare di perdere, ma farlo in questo modo lascia tanto amaro in bocca. Questo perché i biancorossi, oltre ad essere stati troppo morbidi in difesa, non hanno concluso niente nemmeno in fase offensiva. Okay, la difesa del Lecco era molto ben organizzata, come sempre, ma Varese non è mai stato pericoloso nell’arco degli 80′, nessun brivido, nessun possesso prolungato nei ventidue avversari, nessuna meta sfiorata.

A farla da padrona è stata soprattutto la maul avanzante dei lecchesi, fase di

gioco dal quale i padroni di casa hanno segnato la maggior parte delle loro mete, dieci in totale. In una partita già complicata, non hanno poi aiutato le ammonizioni subite dal Varese. Nel primo tempo è stato ammonito l’ala Ficarra, nel secondo tempo invece sono stati “cacciati” per dieci minuti anche gli uomini di mischia Gulisano e Bobbato.

Nel primo tempo Lecco chiude i giochi grazie a ben sei mete marcate. Nella seconda metà i padroni di casa rallentano un pelo, ma vanno comunque in meta per altre quattro volte. Una menzione va sicuramente fatta ad Affri, che ha ben difeso gli spazi larghi, ma soprattutto al flanker Misiti, ragazzo giovane e silenzioso ma anche l’unico biancorosso in grado di fare placcaggi avanzanti in una giornata così difficile.

Il prossimo fine settimana sarà di pausa e Varese avrà quindi il giusto tempo per riordinarsi sia in campo che con la testa, in modo da arrivare pronto al 21 novembre, quando al “Levi” arriverà il Franciacorta.