A Lissago arriva la copertura dei campi da padel

Novità a Lissago, dove è comparsa la copertura dei campi da padel al centro sportivo parrocchiale affidato alla società Varese Sports Academy srls che ha dato vita all’Oasi Padel Varese.

Si tratta di un “pallone” che copre appunto i tre campi realizzati in estate e al centro di diverse polemiche da parte di alcuni residenti, contrari al progetto approvato dalla curia (proprietaria dei terreni) e dal Comune di Varese.

Oltre ai campi di padel negli spazi del centro sportivo di via Salvini sorgerà, secondo il progetto della società che vede nella sua compagine anche il general manager della Pallacanestro Varese Luis Scola, ci sarà un nuovo bar, un campo di calcio a 7 (spostando quello esistente), panchine nel verde per trascorrere del tempo all’aperto e, in un secondo momento, anche uno spazio giochi dedicato ai più piccoli.

I promotori dell’iniziativa hanno promosso nel tempo riunioni, incontri, assemblee per presentare il progetto alla popolazione, il tutto accompagnato da proteste e polemiche (più o meno pilotate in periodo di campagna elettorale) con una parte di residenti che fin dal primo momento ha sollevato dubbi e perplessità e che ora con l’arrivo delle coperture (totalmente rimuovibili e in linea col progetto presentato in Comune) tornano a lamentare un impatto eccessivo, soprattutto visivo, che la struttura ha in questa zona di Varese immersa nel verde, a due passi da Mustonate e dal lago di Varese.