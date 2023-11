Parte da una commissione congiunta a Varese l’ampliamento del centro Padel di Lissago

Una commissione congiunta tra sport e urbanistica, avvenuta il 27 novembre nelle sale dell’assessorato di Villa Baragiola e richiesta dalla consigliera di minoranza Barbara Bison, ha dato il via a un percorso che ha come obiettivo l’ampliamento e il completamento del centro di padel a Lissago, frazione verde di Varese.

Quelli che ora sono tre campi scoperti dovrebbero diventare, nelle intenzioni degli investitori privati, sei, aggiungendo altri tre campi con una copertura “stagionale”: una copertura che sarà molto diversa dal “pallone” iniziale, ora rimosso, che riparava i tre campi insieme ed era alta, in tutto 13 metri. La nuova struttura, in metallo e teli impermeabili, sarà più bassa (in tutto 9 metri e mezzo) e più centrale, quindi con un impatto minore sulle abitazioni vicine all’area sportiva e sulla strada.

L’attuale area di sosta in ghiaia, inoltre, secondo il progetto unitario dovrebbe essere rimossa e pavimentata in maniera sostenibile, così da diventare un vero e proprio parcheggio e poter ospitare in sicurezza 28 auto. Il campo da calcio esistente diventerebbe un campo a 5, accessibile gratuitamente e in erba, come già ora. A tutto ciò si aggiungerebbe l’area verde adiacente ai campi da Padel, che sarà destinata alle iniziative della comunità, così come il terzo campo coperto che potrà essere utilizzato per iniziative sociali: in particolare, in vista dell’annuale festa dedicata a Maria Letizia Verga, senza costringere gli organizzatori ad affittare ogni anno una tensostruttura.

Il progetto di ampliamento è stato presentato dall’architetto progettista Manuela Brusa Pasquè che ne ha illustrato le novità, sottolineando come l’area sia stata recuperata dalla società che ha realizzato l’intervento e gestisce i campi.

La trasformazione dell’area ad un campo per il padel è cominciata nel 2021 quando la parrocchia ha ceduto in affitto l’area, da anni in abbandono: con quel primo investimento sono stati realizzati 3 campi da Padel, inizialmente scoperti e poi, per un anno, coperti da un “pallone”. Il campo da calcio è stato traslato e mantenuto a 11, è stato aperto un bar a disposizione anche dei residenti, un parco giochi attrezzato ed è stata ricavata un’area per parcheggiare le auto.

La struttura ha visto fin dalla sua nascita sostenitori e detrattori: contro la sua “stabilizzazione” si sono battuti diversi residenti “vicini di casa” della struttura, che la definiscono rumorosa, mentre ha incassato i commenti positivi di parrocchia e oratorio che ora possono godere di un’area attrezzata, oltre che naturalmente degli utenti dell’impianto sportivo.

Tra i consiglieri intervenuti, che hanno in linea di massima accolto positivamente il progetto esprimendo però attenzione sull’impatto acustico dell’opera va segnalato l’intervento di Giuseppe Pullara di Italia viva, che ha annunciato la richiesta di audizione in commissione anche dei comitati di cittadini di Lissago nati dopo la realizzazione della struttura.

Questa seduta, esclusivamente consultiva, è il via ad un percorso di approvazione del progetto unitario, che prelude alla richiesta di permesso di costruire: i prossimi passi saranno una eventuale seconda audizione se la richiesta del consigliere Pullara verrà presentata, una ulteriore seduta che prevede la votazione del progetto unitario, e infine il passaggio in consiglio Comunale.