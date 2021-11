Operazione contro la ‘ndrangheta, sette arresti tra Saronno e Gallarate

Sono sette gli arrestati in provincia di Varese nell’ambito della maxi-inchiesta che ha coinvolto le direzioni distrettuali antimafia di Milano, Firenze e Reggio Calabria e che ha portato all’esecuzione di 104 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, accusati a vario titolo di far parte dell’organizzazione criminale di ‘ndrangheta della cosca Molè.

I sette fanno tutti capo alla locale di Fino Mornasco, una diramazione territoriale delle famiglie calabresi che può godere di una certa autonomia ed è generalmente dotata di armi e mezzi per imporre il proprio dominio sulla zona di interesse. Dei sette uno abitava in zona Gallarate, due a Saronno (tra questi un noto commercialista già coinvolto in un’indagine per fatture false), uno a Castronno, due a Gerenzano e uno a Cislago. A tutti viene contestata l’associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il gruppo del Varesotto è coinvolto in diversi affari, tra questi figurano un paio di ristoranti della Milano bene (uno al 20esimo piano del grattacielo Wjc al Portello) e diverse società cartiera, spesso intestate a giovani rampolli, utili sono a creare false fatturazioni.