Pallamano: sabato per il Cassano Magnago il match “della salvezza” contro Albatro

Una sfida decisiva in casa amaranto contro la squadra di pallamano penultima in classifica per sbloccare un’ascesa congelata da due pesanti sconfitte: il Cassano Magnago domani, sabato 27 novembre, ospiterà al palazzetto Tacca Teamnetwork Albatro alle 18.30, per la decima giornata di campionato A1 maschile. (Foto di Arianna Ramini)

Dopo due débacles con le squadre del Trentino Alto Adige (Pressano e Sparer Eppan) con uno scarto di pochissimi punti, i lombardi dovranno cercare di conquistarsi il vantaggio fin dal primo minuto della partita senza dare segni di cedimento o di nervosismo, per evitare di farsi soffiare la vittoria dagli avversari.

LE “ALTRE” SQUADRE CASSANESI

Domani doppio match in casa per le squadre maschili: dopo la partita di a1 la squadra A2 maschile sfiderà Leno. Domenica 28 novembre alle 15 la squadra maschile under17 giocherà contro Palazzolo; alle 17 sarà la volta dell’A2 maschile contro Cologne.

CASSANO MAGNAGO VS TEAMNETWORK ALBATRO

La squadra di Siracusa quest’anno si presenta con dei nuovi innesti: Francisco Morettin, centrale italoargentino (dopo diversi anni nel Benevento e nel campionato A2 con Tavarnelle), il pivot Vito Claudio Marino sottratto al Bolzano, e il terzino e ala destra Hamza Fredj (tunisino, arriva dall’Etoile Sportive du Sahel, team del massimo campionato tunisino).

Non solo acquisti, ma anche ritorni di alcuni giocatori a Siracusa: sono di nuovo in maglia arancio-blu il trentatreenne Leonardo Bianchi (terzino e ala destra), dopo sei anni di assenza, che porta sicuramente esperienza al gruppo siracusano, e Giovanni Rosso, dopo due anni a Conversano.

Infine, il rinnovo in porta: Gabriele Randes, 24 anni, il più giovane portiere nella storia della nazionale maggiore di pallamano, che ha indossato la maglia azzurra ad appena 17 anni.

Gli arancio-azzurri, hanno realizzato una sola vittoria fino ad oggi, contro Sparer Eppan (21-20) a fine ottobre, nella sesta giornata di andata. Sarà un match decisivo per entrambe le società: la vittoria bassanese permetterebbe ai padroni di casa di chiudere in positivo un mese “di magra” e ricominciare la scalata della classifica; i siracusani, dal canto loro, cercheranno di dare il massimo per non soccombere agli amaranto. Per entrambe le squadre si tratterà del match della salvezza dalla coda della classifica.

LA DECIMA DI CAMPIONATO

La decima giornata di campionato inizierà alle 18 con le sfide Secchia Rubiera-Trieste e Carpi-Bozen; alle 18.30 l’atteso match tra Junior Fasano, la squadra capolista, e Raimond Sassari, che cercherà di vincere per sbrogliarsi dal secondo posto a pari merito con Conversano. Quest’ultima ospiterà Pressano al palazzetto dello sport di Conversano (alle 19); alla stessa ora il match Brixen-Sparer Eppan.