Passaggio a livello danneggiato a Gazzada Schianno, ritardi sulla Milano-Varese

Sulla linea Milano-Gallarate-Varese RFI si registrano anche ritardi a causa di un guasto a un passaggio a livello causato da un veicolo.

“Un autoveicolo ha danneggiato un passaggio a livello nei pressi di GAZZADA SCHIANNO MORAZZONE, causando ritardi di 40 minuti alla circolazione dei treni” dice la nota di Trenord. “È in corso l’intervento dei tecnici del regolatore della circolazione ferroviaria” (foto: gruppo Pendolari Gallarate-Milano).

Il blocco del passaggio a livello sta creando anche problemi alla circolazione stradale.

Sul lato invece del traffico ferroviario ci sono anche ripercussioni alla linea suburbana S5 per un guasto al Passante di Milano.

Nella giornata di oggi un episodio simile è avvenuto anche a Vedano Olona, con la sbarra danneggiata da un mezzo pesante.

Le sbarre dei passaggi a livello sono molto “sensibili”: sono sostenute da un supporto fatto in modo da rompersi in caso di urto, con attivazione automatica della segnalazione di guasto al treno che sta arrivando. Un sistema fatto per garantire la sicurezza e anche per consentire ai veicoli accidentamente bloccati di allontanarsi dai binari