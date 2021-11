In tre a processo a Varese per maltrattamenti e violenza sessuale su minore

Famiglie nuove, con l’idea di rifarsi una vita dopo una scelta sbagliata.

In mezzo minori che in alcuni casi pagano le conseguenze del semplice cambiamento; in altri sono alla mercè di uomini e donne della “nuova“ famiglia che si svelano per quello che sono.

Così il processo in corso a Varese per violenza sessuale e maltrattamenti su minore svela un presente tremendo vissuto da una ragazzina tuttora minore che viveva in un paese del Varesotto.

Oggi è la vittima di una storia di abusi sessuali di cui è accusato il padre naturale (45 anni) e di maltrattamenti a carico invece del nuovo genitore, il papà acquisito dal nuovo rapporto della madre (e ora interrotto) e dalla madre di quest’ultimo (una donna di 71 anni, mentre il figlio nel ha 50).

La più grave delle accuse viene rivolta al genitore biologico ed è riferita a quando la piccola viveva assieme al padre, mentre quelle imputate ai nuovi famigliari riguarda invece un rosario di comportamenti ricordati in aula dinanzi al Collegio.

Vicini, e assistenti sociali trasformati in testi di un milieu famigliare rapidamente deteriorato dopo il secondo matrimonio della donna che ha trovato nel nuovo compagno il marito ideale, tenero col la figlia minore, via via trasformatisi in un dittatore che imponeva a male parole, offese legate all’aspetto fisico della ragazzina e bestemmie, una nuova impostazione di vita nei riguardi di una giovane donna ma ancora bambina vittima degli adulti, se le accuse verranno giudicate per quel che sono.