Un calicanto per “Facciamo crescere i diritti”, con Amnesty a Villa Mylius

Appuntamento sabato 20 novembre per l’inaugurazione del progetto “Facciamo crescere i diritti” promosso da Amnesty International condiviso dal gruppo 296 A.I. in collaborazione con il Comune di Varese.

L’evento cade nella Giornata internazionale per i diritti dei bambini e dell’adolescenza, perché anche i bambini, mentre crescono, hanno dei diritti che crescono con loro. E il giorno prima della Giornata nazionale dell’albero, perché a simboleggiare l’iniziativa sarà proprio un albero, il calicanto, che fiorisce anche in inverno, la stagione più difficile, testimoniando tenacia e speranza con profumatissimi fiori gialli, come la bandiera di Amnesty international.

Alle ore 14 in Villa Mylius, nei pressi del Parco Gioia che già ospita la panchina gialla dei dipinti, voluta proprio da Amnesty e colorata in primavera dai bambini, verrà posizionata la targa commemorativa dei 60 anni di attivismo di Amnesty International, accanto al bellissimo albero donato dal Comune, un calicanto, quale simbolo di forza e tenacia nelle avversità.

“Meglio accendere una candela che maledire l’oscurità” Peter Benenson

fondatore di Amnesty International

In molte cittadine italiane questa iniziativa è stata accolta come a Varese con grande entusiasmo «perché piantare un albero rappresenta nel suo aspetto rinnovamento, rinascita e rigenerazione – Spiega Valentina Grassi, di Amnesty Varese – L’albero quindi come allegoria della vita e messaggero di speranza, di crescita, di bellezza: una forma di vita che va protetta e curata, come i diritti umani».