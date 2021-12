Al Miv i casting di “Inverno”, il nuovo film made in Valcuvia

Giovedì 9 dicembre, dalle ore 20,00 alle ore 22,30, al Cinema MIV di Varese, si terranno i casting per selezionare volti nuovi per ruoli nel film action-horror dal titolo “Inverno” di Emanuele Mattana. Il film sarà girato a inizio gennaio sino ad aprile in Valcuvia. La location principale del film sarà infatti, la ex torcitura di Rancio, grazie alla disponibilità dei proprietari. Il film vedrà la luce poi sul grande schermo nel corso dell’estate.

I casting sono aperti a qualunque fascia di età. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore. Per partecipare ai casting è sufficiente presentarsi di persona presso il cinema MIV, compilare la modulistica che riceverete all’ingresso e accedere alla sala di selezione. Ovviamente per accedere è necessario il green pass.

Chi non potesse presentarsi di persona potrà comunque inoltrare la propria candidatura, allegando generalità e foto a figura intera e primo piano alla mail info@emproductions.it.

I produttori del film hanno aperto anche campagna di crowfunding sulla pagina Produzioni dal Basso per permettere a chi volesse di sostenere il progetto. In cambio riceveranno una ricompensa: dal ringraziamento sui titoli di coda all’invito alla prima al cinema.

Il progetto sta riscuotendo diverse attenzioni e consensi. Il regista è infatti invitato a parlarne alla classe 4a Liceo Frattini, ma anche molte altre realtà del territorio stanno dimostrando curiosità per uno progetto tutto “made in Valcuvia”.