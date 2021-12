Cade dalla bici a Brenta, 55enne trasportato in ospedale con l’elisoccorso

(Immagine di repertorio, foto di Massimiliano Banda) – Soccorritori e forze dell’ordine al lavoro nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 dicembre, nel centro di Brenta, dove un 55enne si è ferito in modo serio cadendo dalla bicicletta.

L’incidente, le cui cause sono ancora da ricostruire, è avvenuto poco dopo le 14 in via Marconi, all’altezza del civico 16. Alcuni passanti che hanno assistito alla caduta hanno allertato il 118 e sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa di Gavirate usciti in codice rosso. Dopo il primo intervento è stato chiesto il supporto dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri di Luino, che hanno raccolto testimonianze ed effettuato i rilievi dell’incidente.