In coda sotto la neve fuori dal centro vaccinale di Malpensafiere a Busto Arsizio

( foto condivisa da un lettore nella pagina Facebook Oggi nel Varesotto)

Code fuori dall’hub vaccinale di Malpensafiere a Busto Arsizio. Da ieri, martedì 7 dicembre, le 40 linee vaccinali stanno lavorando al massimo della propria capacità. Sono 5300 gli appuntamenti in agenda ogni giorno fino al prossimo 15 dicembre. Il direttore socio sanitario dell’ASST Valle Olona Marino Dell’Acqua aveva annunciato possibili code e lunghe attese anche a causa di quanti si presentano senza appuntamento perchè rientrano in categorie specifiche ( over 60 per le prime dosi e personale sanitario e socio sanitario per le booster).

Anche questa mattina ci hanno segnalato una lunga coda sotto la neve per entrare nell’hub che è ospitato nuovamente nell’ampia sala al piano terreno oltre alla saletta al piano superiore. L’invio è quello di rispettare l’orario fissato nell’appuntamento così da non creare code rese ancora più difficili dalle odierne condizioni meteorologiche