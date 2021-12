Giornalisti Rai in sciopero

Da una parte i tagli all’informazione sportiva e regionale che non piacciono ai giornalisti, i quali proclamano lo sciopero. Dall’altra la risposta aziendale che annuncia l’assunzione, in questi giorni, di 90 giornalisti proprio alle testate regionali. Il botta e risposta fra giornalisti e azienda si concreta in uno sciopero proclamato dall’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, per oggi, 29 dicembre (nella foto, la sede Rai di Corso Sempione a Milano).

Di seguito il testo della nota sindacale e la risposta dell’azienda.

Le giornaliste e i giornalisti della Rai oggi scioperano per protestare contro la decisione dei vertici aziendali di tagliare l’informazione regionale e sportiva, e contro un metodo fondato sulla cancellazione del confronto con i sindacati.

Noi crediamo che sia necessario aumentare l’informazione, non ridurla.

Il metodo da seguire deve essere un altro: aggredire gli sprechi invece di ridurre il servizio ai cittadini.

Risparmiare su appalti e contratti strapagati e valorizzare il personale interno.

Diciamo sì ad una Rai più moderna e vicina ai cittadini, no a tagli lineari senza un chiaro piano industriale che dia un orizzonte di sviluppo coerente con il contratto di servizio.

Questa la riposta dell’azienda