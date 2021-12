Hobbistica e risotto alla milanese: i mercatini di Natale a Cavaria con Premezzo

Domenica 19 dicembre, dalle ore 10 alle1 8.30, si terranno a Cavaria con Premezzo i mercatini di Natale, organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con Malpensa Meetings.

Il tutto si svolgerà nella frazione di Premezzo, all’interno del nuovo parcheggio di via Padre Giuliani (angolo via Montello). Il parcheggio, ultimato da pochissimo, ospiterà nei prossimi mesi il mercato rionale che, dopo anni, tornerà sul territorio comunale (a martedì alterni a Premezzo e Cavaria in Piazza Mercato).

Hobbisti ed artigiani, con le loro originali creazioni handmade, offriranno particolari idee regalo e decorazioni per le festività.

Ad allietare ulteriormente una bella domenica di festa dal clima natalizio ci penserà il circolo di Premezzo con pranzo speciale con composto da risotto e ossobuco alla milanese (da prenotare entro giovedì 16 dicembre al 333.3224669).