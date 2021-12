La Lega in ascolto del territorio, partendo dalla Rasa e Capolago

La Lega di Varese con il giro nei quartieri della città riconferma l’attaccamento al territorio tipico del partito.

Dopo il tour alla Rasa di settimana scorsa questa mattina, domenica 12 dicembre, i militanti e i consiglieri comunali della Lega hanno incontrato i residenti di Capolago e presentato loro le proposte per il miglioramento e la riqualificazione del quartiere, che saranno successivamente proposte all’amministrazione comunale.

In particolare, le questioni legate alla mancanza di parcheggi e la richiesta di maggiore sicurezza nell’area del cimitero.

Le due tappe sono solo l’inizio di un tour che nei prossimi mesi toccherà tutte le parti della città. Perché la presenza nei quartieri, per la Lega, rappresenta «un dovere civico da portare avanti costantemente e non soltanto in campagna elettorale».