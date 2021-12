A Lissago Babbo Natale arriva in carrozza

Una sorpresa magica per i bambini della scuola dell’infanzia “AM e GB Dall’Aglio” di Lissago.

Nel piccolo rione varesino a sue passi da Mustonate e dalla Schiranna mercoledì mattina, 22 dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, è arrivato Babbo Natale a bordo di una splendida carrozza trainata da due bellissimi cavalli. I bambini hanno sentito lo scampanellio della carrozza e il tipico “Oh oh oh” di Babbo Natale mentre giocavano all’aperto, nel giardino della scuola.

Nei pacchetti regali per i bambini e per la scuola e cioccolatini per tutti. Tra i doni, anche tre splendide casette per gli uccelli, una gialla, una rossa e una verde, come i colori delle classi della scuola.

Un bellissimo momento che i bambini si ricorderanno sicuramente, grazie alla collaborazione di Jozef Dibak e di Francesco Aletti Montano che hanno guidato e concesso l’uso del mezzo speciale di Babbo Natale.