Questo Natale il Ben-Essere diventa solidale

Si avvicina il Natale e il pensiero va alle tante persone che si trovano in difficoltà e non hanno risorse per farvi fronte.

Il regalo più bello che puoi fare a te stesso è aiutare chi ha bisogno di te!

Scegli un Natale solidale: con il Ben-Essere integrato sostieni la “terapia sospesa”

Quest’anno scegli di offrire un’opportunità a una persona che soffre grazie ad una Gift Card con un pacchetto ben-essere da regalare a te stesso o qualcuno che ami e di Joypino, l’albero “fatto per bene”. Con le Gift Card potrai donare (o donarti!) pacchetti di attività e trattamenti appositamente realizzati per favorire relax e pratiche salutari: check energetico, massaggio, sessione di riflessologia, shiatsu, laboratorio di lettura “Leggimi con cura” *, seduta di yoga *, seduta rilassamento profondo *, coaching * (* Le attività contrassegnate con l’asterisco sono fruibili sia di persona che online).

Sosterrai così la terapia sospesa dell’associazione Essere Esseri Umani donando una o più sedute di psicoterapia a qualcuno che non può permettersele.

Con il Ben-Essere solidale converti il tuo dono in gesti d’amore e di cura. Non è questo lo spirito del Natale?

E se vuoi che il tuo affetto raggiunga qualcuno che è lontano… alla spedizione pensa gratuitamente l’associazione.

Il catalogo delle opzioni disponibili per la Gift Card è scaricabile qui

Visita la nostra pagina dedicata al Natale: essereesseriumani.it/natale-2021/