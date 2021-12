Neve in arrivo, annullata la “Pedala con i Campioni” di Brinzio

Le previsioni del tempo concordano sull’arrivo di una copiosa nevicata anche a basse quote nella giornata dell’Immacolata, mercoledì 8 dicembre: per questo motivo gli organizzatori della celebre “Pedala con i Campioni” di Brinzio hanno deciso di annullare il tradizionale appuntamento che coinvolge ogni anno un migliaio di appassionati di ciclismo.

L’evento – dedicato alla memoria di Michele Scarponi – è articolato su una pedalata in compagnia con partenza e arrivo a Brinzio (il percorso prevede la discesa verso Varese e la risalita dalla Valcuvia) seguita dal sorteggio nel quale sono assegnate le maglie originali donate dai ciclisti professionisti e da altri sportivi. Con appassionati, amatori e giovanissimi, sono soliti pedalare anche corridori ed ex corridori, molti dei quali partecipano all’organizzazione della manifestazione che ha finalità benefiche. La neve in arrivo però, ha costretto a disdire l’atteso appuntamento che aveva già numerosi iscritti.

«Chi vorrà essere con noi lo potrà fare il 12 dicembre a Gemonio – spiegano gli organizzatori in un messaggio diffuso martedì mattina – dove ci sarà una “Pedalata di Babbo Natale” organizzata dalla S.C. Orinese nell’ambito della manifestazione Gemonio XmaShow». In quel caso il ritrovo sarà alle 10 nei pressi delle scuole in via Curti, la partenza avverrà alle 11 e l’arrivo è previsto intorno a mezzogiorno in piazza della Vittoria, sede della manifestazione natalizia. «Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto anche quest’anno aderire a vario titolo alla Pedala con i Campioni – concludono gli organizzatori – Purtroppo la situazione meteorologica non si può organizzare come si vorrebbe».