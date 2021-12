In treno da Varese a Milano per combattere le violenze

In viaggio da Varese a Milano, in treno, per chiedere più sicurezza per i pendolari, soprattutto negli orari serali.

Si è svolta nella serata di lunedì 20 dicembre l’iniziativa organizzata dal Pd di Varese che ha visto partecipare sindaci della provincia, esponenti del Partito Democratico e amministratori.

Giovanni Corbo, sindaco di Besnate e segretario provinciale del Pd, ha spiegato: «Questa iniziativa vuole essere un segnale forte da parte delle istituzioni e della politica per poter collaborare insieme con la regione, noi sindaci e chi fa politica sul territorio, assieme a Trenord, in maniera tale che prendere il treno anche nelle ore serali possa essere un modo per viaggiare in sicurezza».

Il consigliere regionale dem Samuele Astuti: «Su questo treno saliranno tanti amministratori che insieme raccoglieranno altre persone. Arrivati a Milano prenderemo il treno che hanno preso le ragazze molestate qualche settimana fa. Per noi è un’iniziativa importante che deve ricordare a Regione Lombardia, che in questi anni ha speso tanti soldi per sperimentazioni che non sono mai diventati veri progetti. Abbiamo bisogno di concretezza, il tempo ormai è scaduto da troppo tempo. Ci auguriamo che.

L’assessora di Varese Rossella Dimaggio: «È impossibile che una donna non si senta sicura nella quotidianità come prendere il treno. Questo significa che il passaggio culturale non è stato fatto. Se una ragazza non è sicura di tornare a casa tranquilla significa che il lavoro da fare è ancora lungo».