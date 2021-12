Un compleanno speciale a Castronno, il signor Bruno Coglio compie 100 anni

Il signor Bruno Coglio compie 100 anni, Castronno lo festeggia. Visita mattutina sabato 4 dicembre del sindaco castronnese Giuseppe Gabri che ha omaggiato a nome di tutto il paese il signor Bruno, giunto all’importante traguardo in ottima forma. Quattro chiacchiere, qualche aneddoto sulla storia del paese e un brindisi per la celebrazione di questo primo secolo di vita per una vera e propria colonna castronnese.