24enne si ribalta sulla strada tra Caravate e Gemonio

Auto con le ruote all’aria, nella notte, sulla strada che dal centro di Caravate porta verso Gemonio. È successo alle 5.40 del mattino: per cause da accertare la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa e un fuoristrada, oltre al 118 con ambulanza della Croce Rossa di Gavirate.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna, che è stata portata in ospedale a Cittiglio. Non ha riportato ferite gravi.