Chiusure per lavori sulla A8 Milano-Varese

Sull’autostrada A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

dalle 21 di mercoledì 2 alle 5 di giovedì 3 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di allacciamento sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza e sul Raccordo Fiera di Milano verso Rho.

In alternativa, proseguire verso Milano e invertire il senso di marcia in Piazzale Laghi, per poi immettersi in direzione A8/Varese;

dalla una alle 4 di giovedì 3 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di allacciamento sulla Tangenziale nord di Milano verso Monza e sul Raccordo Fiera di Milano in direzione di Rho.

In alternativa, si consiglia:

da Milano verso Monza, di immettersi sulla A4 in direzione di Venezia, uscire allo svincolo di Cormano e proseguire su Viale Rubicone e sulla SP35 in direzione di Monza;

da Milano verso Rho, di immettersi sulla A4 in direzione di Torino, uscire allo svincolo di Pero e seguire le indicazioni per Rho.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno installate in modalità alternata.