Dino De Simone presidente della commissione ambiente di Varese

E’ Dino De Simone il presidente della commissione ambiente di Varese.

L’ex assessore all’ambiente che ha già lavorato per i cinque anni in questa commissione proprio dalla sua posizione in giunta, ha dichiarato di voler lavorare «In totale continuità con la realtà precedente – Ha spiegato De Simone – Questa commissione ambiente raccoglie infatti la sua eredità. È stata in tutti questi anni una attività molto proficua, abbiamo lavorato a diversi regolamenti e discusso proficuamente su molto altro, in maniera costruttiva: quello che chiedo anche a voi è di portare avanti altri 5 anni così, di lavoro congiunto, per portare alla giunta i risultati di questo dialogo. Se lo faremo saremo di grande utilità della città».

Nella commissione, cui ha partecipato anche l’assessore alla tutela ambientale e sostenibilità Nicoletta San Martino, è stato nominato anche il vicepresidente, nella persona di Michele di Toro.