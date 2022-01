Eventi per bambini nel weekend dal 21 al 23 gennaio tra Varese e provincia

Ancora sole ma freddo in questo weekend dal 21 al 13 gennaio. Può essere l’occasione per qualche gita invernale in famiglia con i bambini, per andare a pattinare sul ghiaccio o per scoprire nuove storie al calduccio di un teatro, di una libreria o del salotto di casa e, perché no, sperimentarsi in laboratori creativi

LABORATORI E MUSEI

Busto Arsizio: si intitola “Storie di stoffa” la prima giocomerenda dell’anno al Museo del Tessile di Busto Arsizio: Un’attività con ago e filo dedicata ai bambini dai 4 agli 11 anni per cucire la storia di Silva > Qui tutti i dettagli

Busto Arsizio: iniziano venerdì le “Avventure teatrali”, dei laboratori per bambini ispirati a Mario Lodi promossi da Progetto Zattera Teatro all’interno del progetto “Se io fossi Cipì” e ospitati dal teatro Delia Cajelli di Busto > Scopri di più

Besozzo: proseguono sabato i laboratori tipografici rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Si intitola Creo il mio libro ed è per tutti gratuito > Come partecipare

Besano: il Museo dei Fossili di Besano riserva ai bambini il biglietto ad ingresso ridotto a 3 euro (gratuito per i minori di 4 anni) nei weekend invernali sino alla fine di febbraio, sabato dalle 14:00 alle 17:30 e domenica dalle 10:30 alle 17:30 > Qui tutti i dettagli

STORIE E SPETTACOLI

Saronno: un’occasione per imparare a gestire le emozioni a teatro è Cuore, lo spettacolo per bambini e famiglie di e con Claudio Milani in scena al Giuditta Pasta di Saronno domenica 23 gennaio alle 16 > Tutte le info

Lonate Pozzolo: piccolissimi lettori forti alla Biblioteca comunale di Lonate Pozzolo grazie al doppio appuntamento di sabato 22 gennaio con le letture delle volontarie di Nati per leggere per i bambini da 0 a 6 anni > Tutte le info

Marchirolo: sabato pomeriggio alle 16 la Biblioteca comunale e Nati per leggere invitano tutti i bambini tra i 3 e i 6 anni a leggere insieme alle bibliotecarie Peter nella neve. Evento gratuito con prenotazione necessaria > L’evento

Varese: com’è nata la ribellione al fascismo? Lo racconta l’autrice varesina Elisa Castiglioni nel suo ultimo libro “La ragazza con lo zaino verde“, romanzo ispirato al nonno partigiano. Nella storia il fascino della dittatura e il risveglio di una generazione che ha dato vita alla Resistenza > Leggi qui

Fagnano Olona: è in libreria dal 11 gennaio Il Ladro Gourmet, il nuovo libro della scrittrice e libraia Laura Orsolini. Un racconto esilarante che parla di cucina, di occasioni imprevedibili e amicizia per bambini e ragazzi dai 9 anni > Scoprilo qui

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? > Questa settimana propone ai più grandi i manga più amati del momento > Scopri di più

PATTINARE SUL GHIACCIO

Valganna: dietro la Badia di Ganna, si trova una Torbiera che in questi giorni, come accade sempre nelle fredde giornate invernali, ghiaccia trasformandosi in una gigantesca pista da pattinaggio naturale. Da vivere con giudizio, nel rispetto del luogo protetto, parte del Parco del Campo dei Fiori> Come arrivarci

Varese: dopo il successo delle feste, un mese in più per la pista di pattinaggio ai Giardini Estensi, aperta sia ai privati che alle associazioni sportive dilettantistiche per i corsi > L’articolo

FUORI PORTA

Laveno Mombello – Cittiglio: “Puliamo la pista ciclabile”, Laveno e Cittiglio insieme per una giornata ecologica. L’appuntamento è per sabato 22 gennaio, dalle 14 ed è aperto a tutti coloro che vogliono dare il loro contributo – Tutte le info

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Brinzio: anche la scalata al Monte Legnone è una passeggiata semplice, adatta a tutti prestando però attenzione, perché in alcuni punti le barriere protettive costeggiano pareti ripide > Scopri di più

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Open day scuole: continuano anche in questo weekend gli appuntamenti rivolti ai genitori per presentare le scuole di ogni ordine e grado in vista delle iscrizioni di gennaio > Speciale openday

Per tutti: concerti live da vivere, mostre da visitare e giornate ecologiche cui contribuire tra gli eventi di questo fine settimana > Cosa fare nel weekend