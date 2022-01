Imparare a gestire le emozioni a teatro: Cuore al Giuditta Pasta di Saronno

Cuore è uno spettacolo per bambini che parla di emozioni e soprattutto del governo delle emozioni. A portarlo in scena domenica 23 dicembre alle ore 16 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno è Claudio Milani, autore e interprete di questa storia ambientata in un “bosco grigio”, molto pericoloso.

In questo bosco vivono due estremi: la Strega che con gli occhi tutto controlla, e l’Orco che tutto vive con la pancia.

Nina si metterà tra loro e sarà proprio lei, piccola e profumata di miele, a riportare la vitalità e l’armonia dei colori nel bosco.

Lo spettacolo è parte della rassegna di Teatro per ragazzi 2021-2022 del Teatro Giuditta Pasta.

Posto unico: 10 euro.

Maggiori info e prenotazioni a questo link.