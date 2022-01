Le regole dei presidi per il rientro a scuola del 10 gennaio

Il rientro a scuola del prossimo 10 gennaio potrebbe richiedere qualche attenzione in più da parte delle famiglie degli studenti. L’elevato tasso di contagi e le difficoltà dell’autorità sanitaria nei tracciamenti, con referti dei tamponi che non arrivano o attestazioni di fine quarantena in ritardo, i presidi stanno predisponendo percorsi e autocertificazioni per garantire comunque il rientro a scuola in presenza perché «i ragazzi hanno già sofferto tantissimo i prolungati di Dad», afferma Maria Rosa Rossi, referente provinciale dell’Associazione nazionale presidi (Anp) e dirigente scolastica del IC Varese 5 raccontando di aver dovuto mantenere attivo lo sportello psicologico per gli studenti anche durante le vacanze.

Ogni Istituto comprensivo ha un margine minimo di autonomia per organizzare il rientro, ma in linea generale valgono le seguenti regole.

ALUNNI IN QUARANTENA PRIMA O DURANTE LA PAUSA NATALIZIA

Gli studenti rientrano a scuola consegnando copia dell’Attestazione di fine quarantena inviata da Ats.

«In caso l’attestazione sia in ritardo, l’orientamento di noi presidi è accettare il rientro a scuola dello studente con il referto di un tampone negativo unito all’autocertificazione firmata dai genitori sulla fine del periodo di quarantena», afferma la preside Rossi, referente

ALUNNI IN QUARANTENA AL 10 GENNAIO

Per attivare la Didattica a distanza per i singoli studenti sottoposti a quarantena le scuole si sono dotate dei piani Did (didattica digitale integrata).

Per attivarli è necessario inviare una mail alla scuola con il provvedimento di quarantena o, in caso mancasse, l’esito di un tampone positivo dello studente oppure, in caso di contatto diretto con positivo o insorgenza dei sintomi, un’autocertificazione da parte dei genitori che segnali la quarantena del figlio.

ALUNNI LIBERI DA PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA

Alcuni Istituti comprensivi e alcuni asili (nidi o scuole dell’infanzia) potrebbero richiedere a tutti gli studenti di presentarsi in classe il 10 gennaio con copia compilata di un’autocertificazione in cui i genitori dichiarano che lo studente non è sottoposto a provvedimenti di quarantena o isolamento o che non presenta sintomi influenzali.

ALUNNI CHE RIENTRANO DALL’ESTERO

Chi rientra in Italia dall’estero deve obbligatoriamente segnalare il proprio rientro compilando un modulo online sul sito di ATS Insubria e, in caso di necessità, scrivere a rientro.estero@ats-insubria.it.

A seguito della segnalazione, ATS fornisce al viaggiatore tutte le indicazioni rispetto a quarantena e tamponi di controllo.

La normativa riguardo ai viaggi all’estero di recente aggiornamento con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 14 dicembre 2021 prevede l’obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea.

Per i non vaccinati oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni.

Le famiglie possono trovare informazioni aggiornate sul sito istituzionale www.ats-insubria.it.