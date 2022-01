Nicora garden assume a tempo pieno a Varese e Gazzada

Nicora garden assume a tempo due pieno due figure professionali: un fiorista esperto e un addetto alle vendite. L’azienda ha una esperienza più che trentennale ed è molto conosciuta a Varese e provincia. Ha due sedi a Varese e Gazzada e svolge numerosi servizi sul territorio.

Sta vivendo un momento di crescita e per questo ricerca nuovo personale.

FIORISTA CON ESPERIENZA

La prima figura ricoprirà il ruolo di responsabile del reparto fioreria all’interno Garden Center. Viene richiesta una esperienza pluriennale nella lavorazione del fiore reciso legata anche ai servizi per matrimoni e arte funeraria; gestione della fioreria; ottima propensione al rapporto con la clientela; disponibilità nelle turnazioni di lavoro. Verranno valutati i candidati che siano residenti nel raggio dei 20 km da Varese. L’inquadramento sarà a tempo pieno e sarà valutata positivamente la frequentazione in passato di un corso di Federfiori o equivalenti.

ADDETTO ALLE VENDITE

Sono richieste spiccate capacità di vendita e conoscenza delle piante. Indispensabili capacità per la gestione della vendita, per l’esposizione dei prodotti e la cura del reparto. Dal punto di vista formativo il candidato deve avere un titolo di studio come Perito Agrario o cultura equivalente a conoscenze botaniche; corsi di formazione alla vendita. È necessaria una esperienza in garden center o simili. Disponibilità full-time e weekend e si considereranno in maniera preferenziale candidature di persone dinamiche, elastiche e residenti nei 20 km.

Si prenderanno in considerazione i curriculum con le caratteristiche richieste. Per candidarsi scrivere a lavorare@nicoragarden.it

L’azienda ha una storia di passione per la natura che si tramanda dal 1986. Tre generazioni al lavoro, con la quarta che ha già cominciato a studiare. Da oltre 30 anni una ricerca costante dell’eccellenza per realizzare solo spazi esclusivi in cui vivere al meglio la tua vita.

Due sedi (una a Gazzada in via Gallarate, 26 e una a Varese in via Carnia, 133) con oltre 4.000 varietà di piante e fiori e più di 16.000 articoli home decor tra cui scegliere. Tra l’ampia proposta non mancano le ultime novità sul mercato botanico che fanno di Nicora un’azienda sempre al passo con i trend del mondo green.