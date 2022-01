Omaggio a Vasco Rossi al Teatro Nuovo di Varese

Un omaggio a Vasco Rossi nel giorno del suo settantesimo compleanno. L’iniziativa è in programma lunedì 7 febbraio, alle ore 21.00, al Teatro Nuovo di Viale dei Mille a Varese.

La voce suadente abbinata alla bellezza straripante di Jennifer Bellea, Mery Gargi, Francesca Parrotta e Isabella Salamone si integrano alla perfezione con il ritmo e i suoni di Paolo Gianni, tutti pronti a far lavorare le proprie ugole con le canzoni di uno dei cantautori più famosi e più bravi del panorama della musica sia nazionale che internazionale.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione “Amici di Castiglione”, che devolverà l’incasso in beneficenza. I biglietti in posto unico si potranno acquistare in prevendita presso il teatro “Nuovo” di Varese al costo di € 15,00 in platea ed € 10,00 in galleria.

Per informazioni: 348-7215546.