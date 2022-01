Openjobmetis-Trento come nei playoff: domenica seconda sfida a Masnago

Non sono i playoff (magari!) ma la situazione è simile: dopo la gara di venerdì sera vinta dalla Openjobmetis in casa della Dolomiti Energia, biancorossi e bianconeri si sono spostati a Varese perché domenica (ore 18) le due squadre si fronteggeranno di nuovo. “Colpa” del calendario asimmetrico adottato quest’anno (ovvero: il girone di ritorno diverso da quello di andata) e del covid che ha fatto spostare al 28 gennaio la partita di Santo Stefano a causa delle positività di alcuni giocatori trentini.

Galleria fotografica Dolomiti Energia – Openjobmetis Varese 84-90 4 di 17

ENERGIA E TATTICA: CHI FARA’ MEGLIO? – In questi casi di incontri ravvicinati, sono diversi gli aspetti da tenere presente al netto delle caratteristiche e delle qualità dei giocatori in campo. Da valutare innanzitutto c’è l’energia nel serbatoio delle due contendenti: Trento arriva da una serie di impegni ravvicinati tra campionato e coppa (e lunedì all’alba ripartiranno per la Lituania…) che hanno tolto un po’ di brillantezza al quintetto dell’Aquila, Varese ha avuto tempo di prepararsi meglio ma deve fare i conti con la minore – nulla – abitudine a giocare partite consecutive in questa stagione.

A livello individuale, Molin potrà avere qualcosa di più da Caroline appena recuperato (Forray non dovrebbe esserci), Roijakkers sa di avere un uomo chiave come Reyes dall’autonomia limitata.

Poi c’è l’aspetto tattico: il coach olandese, alla BLM Group Arena, ha potuto giocare qualche carta a sorpresa (come l’impiego di Librizzi e Virginio o l’uso di Beane da ala) che ora non ha più in mano. Trento invece sa di dover lavorare meglio a rimbalzo dove la reattività biancorossa ha permesso di vincere la battaglia, specie sotto il tabellone della Dolomiti. Dall’infermeria varesina non arrivano problemi particolari: Keene ha sofferto di crampi nell’ultimissimo scorcio di partita ma, appunto, senza altri guai mentre Reyes ha ricevuto una botta alla mano sinistra. Infine Librizzi e Virginio che saranno della partita e non andranno a Vigevano con la Coelsanus Robur.

ROIJAKKERS CAM – Nel corso della partita di Trento abbiamo “seguito” le movenze di Johan Roijakkers in panchina: era la prima gara ufficialmente allenata dall’ex coach di Bamberg e lo abbiamo voluto marcare stretto. Nel video che apre questo articolo potete vedere le immagini della “Roijakkers Cam” per farvi un’idea più precisa di come si comporta sul… posto di lavoro il nuovo allenatore della Openjobmetis. Immagini e montaggio di Stefano Sessarego-VN.

DIRETTAVN – La gara di Masnago sarà raccontata come sempre nel nostro liveblog che in questo caso è unico per entrambe le partite. Non cambia quindi il link dove trovare la cronaca azione dopo azione, le curiosità e dove contribuire con la vostra opinione (scrivete o nello spazio commenti o su Twitter e Instagram con l’hashtag #direttavn). Il live è offerto da Confident e disponibile a CLICCANDO QUI.

SERIE A – LA CLASSIFICA: Milano*, V. Bologna 26; Trieste*, Trento, Tortona, Brescia 18; Brindisi 16; Reggio Emilia*, Sassari, Venezia, Napoli 14; Treviso, Pesaro 12; VARESE*, Cremona, F. Bologna 10.

* una partita in meno.

IL RIASSUNTO DELLA PRIMA PARTITA – Per chi si fosse perso l’andamento della gara di Trento (84-90 per la Openjobmetis) ecco i link ai nostri articoli: cronaca-commento-tabellino, interviste e pagelle.