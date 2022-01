Quanto ha inciso l’inquinamento nella pandemia? Dati e opinioni a confronto

L’inquinamento atmosferico incide o meno nella diffusione del SarsCoV2? In questi due ultimi anni, molti studi sono stati fatti per analizzare l’andamento della diffusione pandemica nei territori dove la qualità dell’aria più o meno buona.

L’ultimo, in ordine di tempo, arriva dall’Università dell’Insubria dove il Centro di Epidemiologia e medicina preventiva ha analizzato i dati relativi alla popolazione adulta della città di Varese (62.848 persone), seguita nel tempo da inizio pandemia a marzo 2021. I risultati, pubblicati oggi online sulla rivista Occupational & Environmental Medicine, indicano un aumento del 5 per cento nel tasso di infezione per incremento di 1 microgrammo/metrocubo di PM2.5, 294 casi in più ogni centomila persone/anno.

Relazione confermata? Per l’Assessore all’Ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo quell’indagine è interessante ma non esaustiva anche perchè la qualità dell’aria in Regione è migliorata rispetto a 10 anni va e i parametri sono meno preoccupanti. Nel caso il legame fosse confermato, sarebbe, sempre secondo Cattaneo, una nota positiva che la pandemia sia arrivata oggi e non un decennio fa quando avrebbe causato molte più vittime. Cattaneo, però, rivela alcune incongruità con la relazione

Non entra nel merito dell’indagine universitaria e si concentra sui risultati raggiunti con politiche ambientali mirate il Comune di Varese che, per voce dell’assessore all’ambiente e sostenibilità del comune di Varese Nicoletta San Martino afferma: «Le politiche messe in campo dal comune di Varese in tema di sostenibilità ambientale hanno portato ad avere nel 2021 soltanto 15 giorni di superamento delle soglie di inquinamento a fronte di un limite previsto dalla normativa italiana ed europea di 35».