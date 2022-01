Il sindaco di Gallarate positivo al Coronavirus

«Oggi purtroppo sono risultato positivo a un tampone e quindi anche per me, come per tanti altri amici e concittadini, inizia un periodo di quarantena. Fortunatamente sto bene e non ho grossi sintomi».

A comunicarlo sulla sua pagina Facebook è il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, che è risultato positivo al Covid-19 oggi, mercoledì 12 gennaio.

«Speravo di superare indenne anche questa ondata e invece Omicron ha colpito», conclude.

Settimana scorsa anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti, è risultato positivo dopo un tampone eseguito per una frattura alla spalla.