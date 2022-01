Virtuosi tra corde e tasti: il primo concerto 2022 del Puccini di Gallarate

Riprende il prossimo mercoledì 12 gennaio alle 20.30 la rassegna Virtuose e Virtuosi in Virtuale con un appuntamento dal suggestivo titolo di “Virtuosi tra corde e tasti”, in streaming sul canale YouTube del Conservatorio.

L’appuntamento vedrà protagonisti tre allievi dei corsi accademici: Silvia Landonio, allieva di M° Cristiano Poli Cappelli per la chitarra e del M° Davide Maaluso per il pianoforte, la pianista Aurora Avveduto, allieva della classe del M° Giorgio Spriano, e il chitarrista Jacopo Signorino, allievo della classe del M° Andrea Ferrario.

In programma, pagine per chitarra di Agustin Barrios, Mario Castelnuovo-Tedesco, Manuel de Falla, Johann K. Mertz e Scott Tennant, e due composizioni di Frescobaldi e Rameau originariamente ideate per clavicembalo e poi trascritte per pianoforte.