Andrea Pucci non delude il suo pubblico. Risate e applausi al Teatro di Varese

Era attesissimo e il pubblico di Varese ha dimostrato il suo entusiasmo. Teatro stracolmo, ieri sera, per lo spettacolo di Andrea Pucci che sarà di nuovo sul palco questa sera, sabato 12 febbraio.

Galleria fotografica Spettacolo di Andrea Pucci al teatro di Varese "Il meglio di..." 4 di 31

Le date erano sold out da tempo per seguire il nuovo one-man show dell’artista che ha ripercorso, ne “Il meglio di..”, gli sketch che lo hanno reso celebre in questi anni e che lo portano a coinvolgere il pubblico in sala. Accanto a lui la Zurawski live band.

Visto l’alto favore, il teatro ha previsto una nuova data: Andrea Pucci tornerà il 27 maggio, le prevendite sono aperte.