Cinque chilometri di passi a sostegno della ricerca universitaria contro il cancro

Al via la nona edizione di JUST THE WOMAN I AM, in programma domenica 6 marzo 2022. Cinque chilometri di passi a sostegno della ricerca universitaria sul cancro, compiuti da oltre 100mila persone che, dal 2014, hanno scelto di non mancare a questo prestigioso evento, aperto a tutti, donne e uomini di ogni età, bambini e famiglie.

Anche la LIUC è della partita. L’evento in rosa, patrocinato da MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, CONI, CIP, INPS, CUSI, Rete RUS – Rete dell’Università per lo Sviluppo Sostenibile e dalle principali istituzioni, da 8 anni raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro attraverso una corsa/camminata non competitiva di 5km e iniziative collaterali che promuovono la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

Organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, la manifestazione è ora patrimonio di chiunque voglia aderirvi. È possibile partecipare alla nona edizione della Just the Woman I Am in “modalità virtuale”, scegliendo in autonomia, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di domenica 6 marzo, il proprio percorso di 5 km, oppure in presenza con partenza alle ore 16.00 dalla splendida Piazza San Carlo a Torino condividendo l’esperienza sul sito JTWIA.org e sui Social.

La modalità di partecipazione virtuale è un’eredità dell’edizione 2021, in virtù dell’emergenza COVID19, quando è stato infatti deciso di dare nuova vita alla manifestazione sfruttando il potere di aggregazione dei Social, con l’obiettivo di colorare di rosa l’Italia: un traguardo raggiunto grazie alla partecipazione di oltre 27mila persone e alla collaborazione di 17 Centri Universitari Sportivi.

Il termine ultimo per l’iscrizione online è domenica 20 febbraio 2022. Ogni partecipante all’evento, all’atto dell’iscrizione, potrà scegliere la modalità di partecipazione (in presenza/virtual, singola/in gruppo) sulla pagina dedicata del nuovo sito www.jtwia.org e potrà ricevere Kit di Iscrizione e Welcome Bag direttamente a casa (con la maggiorazione di 3€ per il servizio di consegna) oppure optare per la consegna

gratuita ed eco-friendly presso uno dei punti di ritiro disponibili diffusi sul territorio nazionale, grazie alla nuova partnership con DECATHLON ITALIA.

Just the Woman I Am è una festa per celebrare le donne e l’importanza della parità di genere, una festa per promuovere uno stile di vita sano, per favorire l’inclusione e la condivisione, con il fine ultimo di sostenere la ricerca universitaria sul cancro. Un’esperienza di sport divertente aperta a donne e uomini di tutte le età, sportivi e non, runner e non, bambini, famiglie, amici a quattro zampe inclusi.

Chi volesse dei suggerimenti su un percorso nelle zone attorno alla LIUC, può contattare Martina Farioli mfarioli@liuc.it