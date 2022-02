Gara stregata per il Varese: il Borgosesia espugna 2-1 il “Franco Ossola”

Giornata storta per il Varese, che viene sconfitto al “Franco Ossola” 2-1 dal Borgosesia al termine di una gara stregata. Contesa che si sblocca dopo 3′ grazie alla rete di Gaddini, poi il Varese crea una gran mole di occasioni senza però riuscire a trovare la via del gol. Nella ripresa il raddoppio granata arriva al 19′ con il neo entrato Latini che sfrutta l’errore di Parpinel e l’indecisione di Trombini che non trattiene un tiro non impossibile. La gara però si riapre per un regalo di Gilli che permette a Disabato di siglare il 2-1, ma il capitano biancorosso non completa la rimonta sbagliando un calcio di rigore al 36′ – fallo di Areco su Pastore – che poteva portare un punto importante.

E invece il Varese resta senza punti, non sfrutta il pari del Novara a Bra (1-1) e vede invece allontanarsi il secondo posto con la Sanremese che batte 2-0 il Fossano e si prende 4 lunghezze di vantaggio. Questa settimana intensa per i biancorossi si concluderà domenica 20 febbraio con la trasferta di Chieri, un’altra gara di alto livello che i ragazzi di mister Rossi non possono sbagliare.

FISCHIO D’INIZIO

Ritrovata la vittoria e il buon umore a Gozzano, il Varese ospita al “Franco Ossola” il temibile Borgosesia per un turno infrasettimanale ricco di insidie, terreno di gioco – appesantito dalla neve – compreso. Mister Ezio Rossi deve rinunciare allo squalificato Piraccini e agli infortunati Premoli, Leo Baggio e Mamah ma in attacco ritrova Di Renzo e lo schiera dal primo minuto in attacco con Cappai e Minaj in un inedito 3-4-3. Il Borgosesia allenato da Lunardon si presenta a Masnago con un 3-4-3 che vede D’Ambrosio (classe 2005), Rancati e Gaddini in attacco. In panchina l’ex Federico Zazzi.

PRIMO TEMPO

Inizio complicato per il Varese, che nei primi minuti non prende campo e al 3′ si ritrova sotto: traccia verticale alle spalle di Tosi per Monteleone sulla destra, cross in mezzo e Gaddini non si fa pregare a siglare l’1-0 ospite. I biancorossi provano la reazione immediata ma Cappai viene chiuso in angolo da Martinbianco e sui successivi corner la difesa ospite non concede occasioni. Bisogna aspettare il 22′ per un tentativo degno di nota: girata in area di Mapelli e palla alta non di molto. Il Borgosesia si rivede al 26′ con un mancino potente di Gaddini che scalda le mani a Trombini ma è il Varese a costruire le occasioni migliori: al 30′ Cappai schiaccia di testa ma la palla sul rimbalzo va sopra la traversa; un minuto dopo Di Renzo al volo di mancino – dopo un primo tentativo rimpallato – calcia la sfera alta di pochissimo. Il Varese spinge forte, Minaj non calcia bene vanificando un paio di buone opportunità e al 38′ Cappai, sull’assist di Di Renzo da sinistra, non riesce incredibilmente a mettere in rete da un metro. Nel finale di tempo la spinta biancorossa non porta altri pericoli al Borgosesia, che all’intervallo va così avanti di un gol.

SECONDO TEMPO

Mister Rossi ne cambia tre all’intervallo: fuori Gazo, Tosi e Cappai per D’Orazio, Marcaletti e Pastore e al 4′ una sponda proprio di Pastore libera Di Renzo in area ma il numero 9 calcia addosso a Gilli. I biancorossi alzano i ritmi ma nonostante i ripetuti corner (alla fine sarà 11-1 il conto) non riescono a mettere in parità la sfida. Al 19′ arriva il raddoppio del Borgosesia, ed è il gol immagine della gara: Parpinel inciampa sul pallone, Latini recupera e calcia debolmente in diagonale ma Trombini non trattiene e la palla entra lentamente in porta. Il Varese sembra alle corde, mister Ezio Rossi mette Cantatore per Monticone e passa al 4-2-3-1 e al 28′ accorcia le distanze, con l’aiuto di Gilli che sbaglia il controllo e permette a Disabato di accomodare in rete il 2-1 facile facile. Il Varese allora ci crede e spinge e al 36′ con Pastore si guadagna un calcio di rigore. Disabato però dal dischetto prova un mezzo scavetto che Gilli respinge con i piedi. Nel finale i biancorossi spingono con forza ma senza lucidità, il Borgosesia riesce a respingere tutti i tentativi offensivi e dopo i cinque di recupero si porta a casa i tre punti.